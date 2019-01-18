قناة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية تفرج عن عصام عقل المتهم بتسريب الأراضي

رام الله - دنيا الوطنقال قناة (كان) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية أفرجت قبل يومين عن المتهم بتسريب الأراضي في مدينة القدس، عصام عقل.واُعتقل عقل، وهو من شرقي القدس، ويحمل الجنسية الأمريكية، الشهر الماضي في رام الله، بعد اتهامه ببيع أراض لليهود.وأضافت القناة: أن اتفاقا سريا بين مسؤولين أمنيين من الجانبين الأمريكي، والفلسطيني مكّن من إطلاق سراحه، على حد قولها.وكانت عدة وسائل إعلام، أكدت أن ضغوطا وتهديدات عالية يتعرض لها الرئيس محمود عباس، وجهاز المخابرات العامة بهدف الإفراج عن عقل.وقالت المصادر: إن تهديدات بإجراءات جدية قد وصلت إلى الرئيس ورئيس المخابرات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.وكان كلٌ من المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، علّقا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على اعتقال السلطة الفلسطينية لعقل، المتهم ببيع أراضٍ لليهود في مدينة القدس.وقال جرينبلات عبر حسابه في (تويتر): "لا يمكن حل الخلافات السياسية من خلال سياسات تمييزية تفرض عقوبات جنائية واسعة على الفلسطينيين لبيع الأراضي لليهود، لقد اتخذت السلطة الفلسطينية خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ!".من جهته، قال فريدمان عبر (تويتر): إن "اعتقال عصام عقل الذي يشتبه في ارتكابه جريمة، وهي بيع أرض لليهود، لا يتفق مع قيم الولايات المتحدة وأي شخص يؤمن بالسلام والتعايش، أطالب بالإفراج عنه فوراً".وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي آنذاك: إن التصعيد الإسرائيلي الذي شهدته القدس المحتلة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واعتقال كوادر حركة فتح وقيادات وطنية، جاء ممارسة الضغوط على القيادة لتقايضها بإطلاق سراح أحد المواطنين الرئيسيين المتورطين في تسريب عقارات بالقدس المحتلة لجمعيات استيطانية.