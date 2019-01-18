حماس: تحقيق أهداف شعبنا الوطنية تتطلب وحدة الصف والكلمة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس اليوم الجمعة: إن إصرار جماهير شعبنا على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، للجمعة 43، يؤكد أن الشعب الفلسطيني يخوض مسارت نضاليا متواصلا، وفعلا كفاحيا مستمرا حتى تحقيق أهدافه.وأضافت الحركة في بيان للمتحدث باسمها حازم قاسم، عبر (تويتر): أن مسيرات العودة ترفع في هذه الجمعة شعار "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤمرات"، لإيمان جماهير شعبنا بأن تحقيق أهدافها الوطنية؛ تتطلب وحدة الصف والكلمة، والعمل المشترك في ميدان النضال ضد الاحتلال.وتابع: تحمل هذه الجمعة رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية، تتطلب توحيد جهد الكل الوطني وأن المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها ، هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني.ويستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لكسر الحصار.