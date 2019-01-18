مثمناً موقف ماليزيا.. هنية: الاحتلال يستغل التطبيع لمزيد من الاستيطان والتهويد وتصعيد جرائمه

عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن خطورة تعاظم موجات التطبيع مع الاحتلال في العالم العربي والإسلامي، واستغلال قادة الاحتلال لها لمزيد من سياسة الاستيطان والتهويد، وتصعيد جرائمه ضد الأرض والشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمسجد الأقصى.



جاء ذلك في رسالة بعثها هنية، إلى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، وشكره على موقفه المشرف في منعه دخول رياضيين "إسرائيليين" لبلاده.



وقال هنية في رسالته: "إننا تابعنا ببالغ الاعتزاز وعظيم التقدير، موقفكم الأصيل والمبدئي في رفض منح رياضيين إسرائيليين تأشيرات دخول لماليزيا للمشاركة في بطولة دولية للسباحة"؛ مؤكدا أن هذا الموقف المشرف يعد تجسيدا حقيقيا لمواقف ماليزيا التاريخية في الانتصار للشعب الفلسطيني الذي يتعرّض يوميا لجرائم الاحتلال، وفق ما نقل موقع حماس الرسمي.



وتقدّم هنية بأسمى آيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير من رئيس الوزراء الماليزي لهذا الموقف الراسخ بحظر دخول أي وفد إسرائيلي لبلاده، للمشاركة في فعاليات رياضية أو غيرها، ولما تبذله ماليزيا من دور وجهود في الوقوف مع فلسطين ونضال شعبها المشروع.



وأضاف: أن موقف ماليزيا قد لمس فيه الشعب الفلسطيني عميق التضامن وأبلغ التأييد، وهو يواجه الاحتلال ويرد عدوانه ويحمي نفسه لينتزع حقوقه وحريته.



وأثنى رئيس المكتب السياسي لحماس، على الموقف الرائد والمتقدم الذي تضطلع به ماليزيا، حكومة وشعبا ومنظمات مجتمع مدني، في رفض التطبيع مع الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطن