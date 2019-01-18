قيادي فلسطيني: الحفاظ على السلمية اليوم لتخفيف الخسائر وتفويت الفرصة أمام الاحتلال

خاص دنيا الوطن - هيثم نبهانقال قياديّ فلسطيني اليوم الجمعة: إن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تريد اليوم الحفاظ على الطابع السلمي لمسيرات العودة، لسحب أية ذرائع وتفويت الفرصة أمام الاحتلال.وقال عضو الهيئة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن الاحتلال يريد التصعيد وخلط الأوراق لإعاقة التزاماته بالتفاهمات التي تم إبرامها، الهادفة لتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع.وشددّ على أنه ولا يمكن أن يقبل الفلسطينيون بالمقايضات، أو أن يتنصل الاحتلال من التزاماته لتحفيف الحصار، والحقوق الوطنية ستبقى الهدف الاستراتيجي.وأكد أبو ظريفة، أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، تعقد لقاءات دورية، وتقوم بمراقبة سلوك الاحتلال، وستتخذ الوجهة المطلوبة في حال عدم التزامه، وهي العودة للأشكال والأدوات التي يمكن أن تشكل ضغطا عليه، لكي يستجيب.وحول تصريح بعض المراقبين بأن اتباع السلمية في مسيرات العودة، اليوم، يعد استجابة لابتزاز حكومة الاحتلال، قال أبو ظريفة: إن هذه ليست استجابة لضغوط الاحتلال، بقدر ما هي إدارة تكتيكية هدفها تخفيف الخسائر، وسحب أية ذريعة للاحتلال يمكن أن يتحجج بها.ويستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لكسر الحصار.يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي يتنصل، من تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، كإحدى بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بين فصائل المقاومة وإسرائيل، برعاية مصرية، لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.وكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية، ستحسم أمر تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة، على ضوء طبيعة المظاهرات التي ستتم على حدود قطاع غزة، اليوم.