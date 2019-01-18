شؤون فلسطينية

استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار"

استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار"
مسيرة العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة  "الوحدة طريق الانتصار"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لكسر الحصار.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي يتنصل، من تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، كإحدى بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بين فصائل المقاومة وإسرائيل، برعاية مصرية، لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

وكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية، ستحسم أمر تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة، على ضوء طبيعة المظاهرات التي ستتم على حدود قطاع غزة، اليوم.

وذكرت الصحيفة وفق ما نقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، تستمر في تأخير تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة، وستقرر اليوم الجمعة، مصير الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.

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