الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-4 12-5 14-6 بيت لحم 10-4 12-5 14-6 رام الله والبيرة 9-3 11-4 13-5 طولكرم 16-6 18-8 19-9 نابلس 12-5 14-6 16-7 قلقيلية 16-6 18-8 19-9 جنين 15-4 16-5 18-6 سلفيت 10-4 12-5 14-6 طوباس 15-4 16-5 18-6 روابي 12-5 14-6 16-7 الخليل 9-3 11-4 13-5 غزه 17-7 19-9 20-9 أريحا 20-8 21-9 22-10 خانيونس 17-7 19-9 20-9 الأغوار الشمالية 18-6 19-7 19-8 رفح 16-6 18-8 19-9

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد إلى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وشديدة البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 19-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأحد 20-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات المساء و الليل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاثنين 21-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :1- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.2- احتمال تشكل الصقيع في بعض المناطق ساعات الصباح الباكر يوم السبت.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: