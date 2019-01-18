قناة إسرائيلية: انتهاء العمل على (صفقة القرن) في الأيام المقبلة دون نشرها

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة إسرائيلية في وقت متأخر من يوم الخميس، عن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: إن العمل على خطة السلام (صفقة القرن) سيتم الانتهاء منه في الأيام المقبلة، لكن لن يتم نشرها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.وقالت قناة (ريشت كان): إن أحد كبار المسؤولين نفى إمكانية تقديم الخطة خلال مؤتمر إقليمي.ووفقا لهم أيضا، فإن القيادة الفلسطينية ليست مهتمة بالسلام، "لقد صعدوا الشجرة ولا يعرفون كيفية النزول عنها"، وفق تعبير القناة الإسرائيلية.وكان المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات: قال إنه يوصي أن يستمع الأشخاص فقط إلى البيانات الرسمية مباشرة، حول خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة بـ (صفقة القرن)، مشددا على أن عددا قليلا فقط في هذا الكوكب، يعرف تفاصيل الخطة.وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن البيانات الرسمية حول الخطة تصدر فقط من قبل من وزارة الخارجية الأمريكية، و السفارة الأمريكية في إسرائيل، وجاريد كوشنار مستشار الرئيس دونالد ترامب.وقال جرينبلانت: "خلال الفترة المقبلة ستقوم مصادر غير معروفة بالكشف عن روايات مختلفة لوسائل الإعلام بناءً على دوافع بعيدة عن النقاء والحقيقة، إن نشر وبيع قصص كاذبة أو مشوهة أو متحيزة لوسائل الإعلام أمر غير مسؤول ويضر بالعملية، فالإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون الأفضل".وأكد المبعوث الأمريكي أن يحترم الصحفي باراك ديفيد ولكن تقريره حول الخطة غير دقيق، و"أقول إن التكهنات حول محتوى الخطة ليست مفيدة، وعدد قليل جدا من الناس على هذا الكوكب يعرفون ما فيها في الوقت الحالي".وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة، كشفت النقاب عن تفاصيل جديدة حول الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، تتعلق بمدى إمكانية قيام دولة فلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية.وذكرت القناة، مساء الأربعاء، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط،، المعروفة إعلاميا بـ(صفقة القرن)، تقضي بإقامة دولة فلسطينية على 90 % من أراضي الضفة الغربية، وعاصمتها جزء من مدينة القدس الشرقية.