شؤون فلسطينية

بسبب تزايد حالات الحساسية القاتلة.. الصحة تمنع إعطاء حقن (روسيفين) بالصيدليات

بسبب تزايد حالات الحساسية القاتلة.. الصحة تمنع إعطاء حقن (روسيفين) بالصيدليات
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الدكتور منير البرش، مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، قرارا بمنع إعطاء حقن الأدوية التي تحتوي على عقار (Ceftriaxone)، والذي يعرف تجاريا بالروسيفين (Rocephin)، داخل الصيدليات.

ويأتي هذا المنع، الذي صدر أمس الأربعاء، نظرا لتزايد ظهور حالات حساسية جراء إستخدام الدواء، والتي قد تسبب الوفاة، بحسب نص القرار.

وأكد القرار، على تطبيق المادة (63) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تنص على عدم جواز حقن الإبر داخل الصيدلية.


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