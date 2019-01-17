الفرا: القضية الفلسطينية ستكون على رأس أعمال القمة العربية الأوروبية

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا إن اجتماع السفراء العرب في بروكسل امس والذي استمر لساعات طويلة ناقش مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المقررة في الرابع من شباط القادم وتم التوافق عليه عربيا في وقت يتم فيه الآن مناقشته مع الجانب الأوروبي.وأوضح الفرا لإذاعة صوت فلسطين أن أهم ملامح جدول الأعمال بأن تكون القضية الفلسطينية على رأس هذا الجدول عبر التأكيد على أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلة واعتبار كل الاستيطان بعد عام 67 غير شرعي وكذلك اجماع أوروبي على حل الدولتين واشارة صريحة لرفض كل الاجراءات التي قامت بها بعض الدول بشأن القدس وعدم المساس بالوضع القائم.وشدد الفرا على ضرورة أن تعترف الدول الأوروبية على وجه التحديد ودول العالم الأخرى بالدولة الفلسطينية وأن تدافع عن حل الدولتين.ولفت سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي أن البيان الختامي للقمة سيتخلله كذلك دعوة واضحة وصريحة لكل دول العالم بعدم نقل سفاراتها للقدس وعدم المساس بالوضع القائم مع التزام أوروبي بهذا الطرح.