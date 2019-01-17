بيان توضيحي من الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الضفة

بيان توضيحي وتحذيري تعلن خلاله





وفيما يلي نص البيان



اننا في الهيئة الإدارية المركزية العليا للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكرين بالمحافظات الشماليةنؤكد على الاتي.



- نستهجن ونستنكر الدعوة المشار اليها علي صفحات التواصل الاجتماعي مؤكدين ان هدا التصرف الفردي الارعن لا يمثل الهيئة واعضائها الملتزمين بالقوانين التي تنظم حقوق الأخوة المتقاعدين العسكرين وكافة مطالبهم وحقوقهم.



- كما نؤكد ان من يدعو لذلك لا يحمل اي صفه رسميه او اي مهمة في الهيئة، تخولهم اصدار بيانات او دعوات مثل المشار اليها علي صفحات التواصل الاجتماعي .



- إن الهيئة الإدارية المركزية، اذ تتابع وبجدية حقوق كافة الأخوة المتقاعدين العسكرين بغض النظر عن تاريخ تقاعدهم مع الجهات الرسمية المعنية ،وفق الاصول القانونية التي تشرع طبيعة العلاقة ما بين المتقاعد العسكري والجهات الرسمية الحكومية المعنية بمتابعة قضايا المتقاعدين العسكريين، من اجل توفير حياة كريمة تليق بهم ولاسرهم.



- وتحذر الهيئة من استغلال اسمها لاهداف ومٱرب شخصية، من دعوات خارجة عن الجسم الرسمي للهيئة او الانجرار اليها.. والتي تقع تحت الطائلة القانونيةو المسئولية اللاحقة..



الهيئة الإدارية العلياالمركزية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكرين بالمحافظات الشمالية.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات الشمالية، اليوم الخميس،ان ما نشر علي صفحات التواصل الاجتماعي، ودعواتهم باسم الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكرين للأخوة المتقاعدين العسكرين الى النزول للشارع يوم 19/1/2019 والتجمع علي دوار المنارة بمدينة رام الله، لا علاقة وعلم للهيئة بهذا الشأن.