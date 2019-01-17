دولي

اعتقال أمريكي خطط لضرب الجناح الغربي للبيت الأبيض بـ"قذائف"

اعتقال أمريكي خطط لضرب الجناح الغربي للبيت الأبيض بـ"قذائف"
البيت الابيض
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الأمريكية شابا من ولاية جورجيا، بتهمة التخطيط لمهاجمة البيت الأبيض، وتمثال الحرية.

واعتُقل الشاب "حشر جلال"، البالغ من العمر 21 عاما، بعد أن باع سيارته، ليشتري بندقية نصف آلية، وقذيفة مضادة للدبابات ومواد متفجرة، وذلك حسبما تقول وثائق المحكمة.

وتقول السلطات الأمريكية إن جلال شرح خطته بالتفصيل، لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" السريين، العام الماضي.

وأفادت التقارير بأنه خطط، لأن يكون موعد تنفيذ الهجوم اليوم الخميس.

وأخبر جلال عميل الـ إف بي أي بأنه يخطط لتفجير باب، في الجناح الغربي من البيت الأبيض، بقذيفة مضادة للدبابات، بهدف الدخول وقتل أشخاص بالداخل.

واعتقل الشاب في مدينة "بوفورد" بولاية جورجيا، الأربعاء، فور قبوله مبادلة سيارته بأسلحة زائفة، من العميل السري.

وقال مكتب إف بي أي إنه ناقش مع العميل السري كيفية استخدام الأسلحة، وتفجير المواد المتفجرة، وذلك خلال عملية المبادلة، وخطط للسفر مباشرة إلى واشنطن العاصمة.

واتُهم جلال بالتخطيط لتفجير مبنى فيدرالي، ويواجه عقوبات، قد تصل إلى السجن عشرين عاما.

ولم يتضح بعد إذا ما كان لدى الشاب محام.

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