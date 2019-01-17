دولي

بسبب الإنقلاب.. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق لاعب السلة أنس كانتر

بسبب الإنقلاب.. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق لاعب السلة أنس كانتر
لاعب السلة أنس كانتر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة التركية مذكرة توقيف دولية بحق لاعب كرة السلة بنادي نيويورك نيكس الأمريكي، أنس كانتر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأشارت تقارير إلى أن النيابة التركية اتهمت كانتر، البالغ من العمر 26 عاما، بأنه على صلة بالجماعات المسلحة التي يقال إنها كانت تقف وراء الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016، وفق "بي بي سي" البريطانية.

لكن اللاعب، الذي يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور"، نفى هذه المزاعم.

وفي عام 2017، ألغت السلطات التركية جواز سفره التركي، لكنه يحمل بطاقة خضراء أمريكية تسمح له بالعيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل دائم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كانتر إنه لن يسافر إلى العاصمة البريطانية لندن لخوض مباراة مع فريقه في السابع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري بسبب مخاوفه من أجهزة الاستخبارات التركية.

وقال: "هناك فرصة لأن أتعرض للقتل هناك".

وفي منشور على حسابه الخاص على موقع فيسبوك يوم الأربعاء، قال كانتر إن "الحكومة التركية لا تستطيع تقديم أي دليل على ارتكابي مخالفات".

وأضاف: " لم أحصل حتى على مخالفة سير في الولايات المتحدة. أنا مقيم ألتزم دائما بالقانون."

وقد صدر أمر بالقبض على والده، الذي يعمل كأستاذ جامعي، في يونيو/حزيران 2018 بعد اتهامه بالاتصال بأعضاء منظمة محظورة.

ويقبع أكثر من 50 ألف شخص في السجون التركية في إطار حملة قمع ضخمة من قبل السلطات، في أعقاب الانقلاب الفاشل.

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