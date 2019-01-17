شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يبحثان سبل التعاون

وزيرة شؤون المرأة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يبحثان سبل التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الآغا مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان جيمس هينان و رئيس فريق التدريب في المكتب يوخن ديفلدر ومسؤولة حقوق الانسان رفيف مجاهد، سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لتطبيق تنفيذ الاتفاقية الاممية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 16 كانون الثاني2019 في مدينة رام الله. وذلك بحضور مدير عام مكتب الوزير رندة جنحو، والمستشارة القانونية في الوزارة سونا نصار

من جانبها أشارت الآغا على ان دولة فلسطين ملتزمة بتنفيذ اتفاقية "سيداو"، وأنه يتم العمل على تنفيذها  لصالح المرأة الفلسطينية، مؤكدة على الارادة السياسية الداعمة للنساء وحقوقهن كحقوق انسان، كما أوضحت انه يتم العمل على تنفيذ توصيات لجنة "سيداو" في فلسطين. وذلك استعدادا لتقرير المتابعة لدولة فلسطين لعام 2020 حول القوانين ومواءمة التشريعات. وذلك بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كلا حسب تخصصه.

كما اكدت الآغا على ضرورة العمل في مجالات التوعية تجاه الاتفاقية وبنودها والتعمق في ما تنص عليه، من خلال التوعية والاعلام، والورشات التدريبية للموظفين والعاملين في هذا المجال، فالنساء قادرات على التغيير، وأثبت وجودهن في مختلف المجالات.

ومن جانبه شكر هينان الآغا بصفتها رئيس وفد دولة فلسطين لاتفاقية "سيداو"، مؤكد على اهمية متابعة تطبيق الاتفاقية تحديدا في مجال مواءمة التشريعات وتوضيح مفاهم حقوق الانسان، كما ابدى الاستعداد لتقديم دعم للوزارة وصولا لتطبيق الاتفاقية وتطبيق توصيات لجنة سيداو، لكون أن وزارة شؤون المرأة هي الجهة الاساسية التي تقود عملية تطبيق الاتفاقية.

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