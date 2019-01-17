الصالحي: "ترامب" وفريقه الصهيوني لن ينجح في فرض صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لـ م ت ف بسام الصالحي، ان ما يتم تسريبه يومياَ من معلومات حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" وتفصيلاتها، إنما يؤكد طابعها التصفوي للقضية الفلسطينية، وهو أمر يتطلب بالضرورة تعزيز رفضها ومقاومتها عبر أوسع وحدة وطنية فلسطينية.وأضاف الصالحي في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، يقول: إن محاولات تسويق الطروحات الاسرائيلية والأمريكية السابقة والتي تم رفضها جملة وتفصيلا في حينه تجاه موضوع القدس او الاستيطان وسلخ أراضي الضفة الغربية وغير ذلك، إنما هو محاولة جديدة لإعادة انتاج هذه الاطروحات وتسويقها من قبل إدارة "ترامب" وفريقها الصهيوني بالكامل، بل والتمادي في محاولات تسويقها. على شعبنا.وأكد ان شعبنا يواجه أكثر من اَي وقت مضى، مساع محمومة لتصفية قضيته الوطنية باستغلال الواقع العربي البائس وواقع الانقسام الفلسطيني وواقع تزايد العدوانية الاحتلالية في ظل الضغوط المتزايدة اقتصادياَ على شعبنا.وختم الصالحي تصريحه مؤكداَ أنه وبرغم من كل التعقيدات المشار لها، فإن شعبنا قادر على إفشال "صفقة القرن" وغيرها من المؤامرات التي تستهدف حقوقه الوطنية المشروعة، كما أفشل غيرها في السابق.