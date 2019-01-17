شؤون فلسطينية

نقابات العمال: معدلات الفقر وصلت في غزة إلى 80%

نقابات العمال: معدلات الفقر وصلت في غزة إلى 80%
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن عمال قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفته الحروب بالبنية التحتية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وعدم تمكُن حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

وأشار الاتحاد في بيان صحفي، يوم الخميس، إلى وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 54.9% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 295 ألف عامل خلال العام 2018.

وطالب اتحاد العمال، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، داعياً السلطة الفلسطينية، بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتوفير مشاريع إغاثية وتنموية عاجلة تساهم في التخفيف من الأوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.

وناشد الاتحاد المؤسسات الدولية، وكافة أحرار العالم، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة المحاصر، والوقوف إلى جانب العمال الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم المتواصلة، في الوقت الذي طالب فيه مصر الشقيقة بضرورة فتح معبر رفح لإدخال المواد اللازمة للقطاع.

أخبار ذات صلة

إزالة لوحة &#34;ماك المسيح&#34; من متحف إسرائيلي بـ&#34;حيفا&#34;

إزالة لوحة "ماك المسيح" من متحف إسرائيلي بـ"حيفا"

وزيرة شؤون المرأة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يبحثان سبل التعاون

وزيرة شؤون المرأة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يبحثان سبل التعاون

الصالحي: &#34;ترامب&#34; وفريقه الصهيوني لن ينجح في فرض صفقة القرن

الصالحي: "ترامب" وفريقه الصهيوني لن ينجح في فرض صفقة القرن

ممثل كندا لدى السلطة الوطنية يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

ممثل كندا لدى السلطة الوطنية يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

نداء استغاثة: الأسير ابو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

نداء استغاثة: الأسير ابو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

شاهد: ارتفاع أسعار البندورة في أسواق غزة ومطالبات بوقف التصدير للخارج

شاهد: ارتفاع أسعار البندورة في أسواق غزة ومطالبات بوقف التصدير للخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يبحثان سبل التعاون

وزيرة شؤون المرأة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يبحثان سبل التعاون

نقابات العمال: معدلات الفقر وصلت في غزة إلى 80%

نقابات العمال: معدلات الفقر وصلت في غزة إلى 80%

ممثل كندا لدى السلطة الوطنية يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

ممثل كندا لدى السلطة الوطنية يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

شاهد: ارتفاع أسعار البندورة في أسواق غزة ومطالبات بوقف التصدير للخارج

شاهد: ارتفاع أسعار البندورة في أسواق غزة ومطالبات بوقف التصدير للخارج

بيتسيلم: 290 فلسطينيًا استشهدوا العام الماضي برصاص الاحتلال

بيتسيلم: 290 فلسطينيًا استشهدوا العام الماضي برصاص الاحتلال

​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح

​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

مظاهرات السودان: مقتل اثنين في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في الخرطوم

مظاهرات السودان: مقتل اثنين في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في الخرطوم

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

الجيش اللبناني يعتقل شخصاً تسلل من &#34;إسرائيل&#34; إلى لبنان

الجيش اللبناني يعتقل شخصاً تسلل من "إسرائيل" إلى لبنان

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى