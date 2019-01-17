ممثل كندا لدى السلطة الوطنية يزور جامعة النجاح ويبحث آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنزار السيد دوغلاس سكوت برودفوت، ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جامعة النجاح الوطنية والتقى الضيف بالأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات متعددة.وجرى خلال اللقاء مناقشة المسائل الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك حيث جرى الاتفاق على أهمية تعزيز وتطبيق مذكرات التفاهم بين المؤسسات الكندية وجامعة النجاح على أرض الواقع.وفي نهاية اللقاء، قام الوفد الضيف بجولة في الحرم الجامعي الجديد شملت أهم مرافق الجامعة حيث تعرف فيها على مكتبة الحرم الجديد ومركز الإعلام ومتاحف الجامعة المختلفة مبدياً إعجابه بالمستوى الأكاديمي والعمراني المتميز الذي وصلت اليه جامعة النجاح، مؤكدا أنه سيحث الجامعات الكندية على التعاون مع جامعة النجاح فيما يتعلق بتطوير أبحاث مشتركة وتوفير المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي.