الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري





وشكر الاحمد بري على رعايته والجهد الذي بذله من اجل الوثيقة

المشتركة اللبنانية الفلسطينية لرعاية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم.





رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" امين سر الفصائل في لبنان فتحي ابو العردات.واكد الاحمد على العلاقة الفلسطينية اللبنانية التاريخية ووحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الرعاية التي يلقاها الفلسطينيون الضيوف من لبنان واهتمامات الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في متابعة الاوضاع الفلسطينية، معتبراً الرئيس بري احد هذه الاعمدة الراسخة.ووضع الاحمد بري في صورة التطورات الراهنة في فلسطين وخارجها حول القضية الفلسطينية في ظل خطة ترامب سيئة الصيت وما يسمى بصفقة القرن او غيرها التي يدعي البعض انها لم تطرح، مؤكداً على تصدي شعبنا وقيادته لها بقوة من خلالقطعنا لكل اشكال العلاقة السياسية مع الولايات المتحدة الاميركية حتى على مستوى القنصلية في القدس، وتصادمنا مع الاحتلال الاسرائيلي للتصدي للمخطط المتواصل لتهويد القدس وفصلها عن الضفة الغربية.واشار الى ان الوضع متفجر في الداخل ويزداد سخونة بما يهدد عملية السلام كلها في المنطقة، داعياً الى ضرورة توحد الموقف العربي في ظل تعافي سوريا الشقيقة من المؤامرة التي تعرضت لها تحت ما سمي تزييفا الربيع العربي، "وقد ثبت انه مخطط اميركي صهيوني لنشر الانقسام في عموم الدول العربية وخصوصا في سوريا والعراق ومصر وحتى لبنان وفلسطين واليمن وليبيا وغيرها، وعبرنا عن ارتياحنا لبدء انطلاقة الحل السياسي للازمة السورية والعمل على توحيد الجهد العربي حتىنقطع الطريق على محاولات تفتيت امتنا والهيمنة على مقدراتها.وتم خلال اللقاء بحث كما وضع المخيمات الفلسطينية، حيث عبر الرئيس بري عن ارتياحه لحالة الهدوء فيها وضرورة استمرار ذلك وبذل الجهود حتى نقطع الطريق على كل قوى التخلف والارهاب التي تسعى لتفجير الاوضاع فيها وتهديد السلمالاهلي في لبنان.واكد الاحمد ضرورة المحافظة على الاونروا التي اراد ترامب شطبها من اجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا الى بيوتهم وقراهم وفق قرارات الشرعية الدولية.