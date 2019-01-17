الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، عن إجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد القادمين.وسيعمل المعبر السبت من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كلا الاتجاهين، ويستمر دخول المعتمرين القادمين إلى ارض الوطن حتى ساعات المساء.أما يوم الأحد فيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، أمام حركة المغادرين، ويستمر العمل لإدخال المواطنين والمعتمرين القادمين إلى ارض الوطن لمدة 24 ساعة متواصلة.