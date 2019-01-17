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السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات
جانب من مظاهرات الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
دعت السفارة السعودية في الخرطوم، السعوديين (الزائرين والمقيمين والطلاب) بجمهورية السودان إلى تجنب الذهاب إلى مواقع المظاهرات.

وأوضحت في تغريدة لها في حسابها على تويتر أنها تأمل من السعوديين مراجعة السفارة لتحديث بياناتهم الشخصية.

وتستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في السودان منذ ديسمبر الماضي وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة مئات آخرين. 

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