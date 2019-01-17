شؤون فلسطينية

​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح

​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عصر اليوم الخميس، ستة صيادين مصريين، إلى السلطات المصرية في معبر رفح البري.

وانتشلت أطقم الإنقاذ التابعة لجهاز الشرطة البحرية الفلسطيني فجر اليوم، الصيادين الستة الذين تعرضوا لغرق مركبهم بفعل الأحوال الجوية قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة، حيث تم نقلهم من قبل الخدمات الطبية العسكرية إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وتلقيهم العلاج والرعاية اللازمين.

وكان نائب رئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، استقبلا الصيادين في مقر شرطة محافظة الوسطى واطمئنا على حالتهم الصحية.

أخبار ذات صلة

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

هيئة الأسرى: الأسير ابو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

هيئة الأسرى: الأسير ابو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

شاهد: ارتفاع أسعار البندورة في أسواق غزة ومطالبات بوقف التصدير للخارج

شاهد: ارتفاع أسعار البندورة في أسواق غزة ومطالبات بوقف التصدير للخارج

بيتسيلم: 290 فلسطينيًا استشهدوا العام الماضي برصاص الاحتلال

بيتسيلم: 290 فلسطينيًا استشهدوا العام الماضي برصاص الاحتلال

الإعلام العبري: إسرائيل ستحسم غداً مصير المنحة القطرية

الإعلام العبري: إسرائيل ستحسم غداً مصير المنحة القطرية

الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تلتقي المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة

الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تلتقي المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

الأولوية للمعتمرين..تعديل مؤقت على ساعات عمل معبر الكرامة

هيئة الأسرى: الأسير ابو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

هيئة الأسرى: الأسير ابو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم

بيتسيلم: 290 فلسطينيًا استشهدوا العام الماضي برصاص الاحتلال

بيتسيلم: 290 فلسطينيًا استشهدوا العام الماضي برصاص الاحتلال

​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح

​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح

الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تلتقي المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة

الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تلتقي المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

الجيش اللبناني يعتقل شخصاً تسلل من &#34;إسرائيل&#34; إلى لبنان

الجيش اللبناني يعتقل شخصاً تسلل من "إسرائيل" إلى لبنان

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا