​الداخلية تسلم الصيادين الستة إلى مصر عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنسلمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عصر اليوم الخميس، ستة صيادين مصريين، إلى السلطات المصرية في معبر رفح البري.وانتشلت أطقم الإنقاذ التابعة لجهاز الشرطة البحرية الفلسطيني فجر اليوم، الصيادين الستة الذين تعرضوا لغرق مركبهم بفعل الأحوال الجوية قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة، حيث تم نقلهم من قبل الخدمات الطبية العسكرية إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وتلقيهم العلاج والرعاية اللازمين.وكان نائب رئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، استقبلا الصيادين في مقر شرطة محافظة الوسطى واطمئنا على حالتهم الصحية.