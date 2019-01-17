الإعلام العبري: إسرائيل ستحسم غداً مصير المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية، ستحسم أمر تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة، على ضوء طبيعة المظاهرات التي ستتم على حدود قطاع غزة، غدا الجمعة.وذكرت الصحيفة العبرية وفق "عكا للشؤون الإسرائيلية"، أن الحكومة الاسرائيلية، تستمر في تأخير تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة، وستقرر غدا الجمعة، مصير الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.وبحسب الصحيفة، أشار دبلوماسيين أجانب، الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو متخبط حول اتخاذ قرار بوقف التفاهمات مع حركة حماس، بسبب الصعوبات السياسية التي خلقتها له قضية تحويل الأموال القطرية الى غزة.وأضافت الصحيفة العبرية، أن حركة حماس ترفض الربط بين دخول الأموال القطرية، وبين وقف تظاهرات مسيرات العودة، مشيرةً الى أن تأخير تحويل الأموال القطرية سيؤدي إلى تصعيد جديد.