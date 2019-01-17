الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تلتقي المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية مع مراقب عام وزارة الداخلية محمد لافي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في مدينة غزة. وشارك في اللقاء المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية إياد البزم.وأشار الوفد إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والتضييق على الحريات الصحفية من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.وأكد الوفد ضرورة احترام الحريات الصحفية ووقف الانتهاكات وتقييد حرية العمل الصحفي واعتقال الصحفيين على خلفية عملهم المهني.ودعا الوفد وزارة الداخلية بإعطاء توجيهاتها للأجهزة الأمنية بتسهيل عمل الصحفيين وعدم المساس خلال تغطيتهم الفعاليات.من جهته، أوضح لافي أن وزارة الداخلية طورت علاقاتها مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل الدائم بين وزارة الداخلية والأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية المختلفة.