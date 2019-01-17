شؤون فلسطينية

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق
رام الله - دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين هي معركة تثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة التي تستهدفها صفقة القرن الامريكية .

واضاف د. ابو هولي خلال لقائه اليوم وفد حركة المبادرة الوطنية صباح اليوم برئاسة مسؤول المبادرة الوطني في قطاع غزة الدكتور عائد ياغي ومفوض العلاقات الوطنية مازن زقوت ، ومسؤول ملف اللاجئين مصطفى ابو شرخ ، ان الادارة الامريكية تواصل استهداف القضية الفلسطينية من خلال الاستمرار في مسعاها لتصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف وكالة الغوث الدولية بتجفيف مواردها ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اومن خلال حث الدول الاعضاء في الامم المتحدة بعدم التصويت لتجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

واوضح د. ابو هولي ان الدبلوماسية الفلسطينية وتحرك منظمة التحرير الفلسطينية وموقف الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الرافض لصفقة القرن حال دون تمريرها ونجحت في احباط المخططات التي استهدفت قضيتي القدس واللاجئين بعد نجاح الاونروا والدول المضيفة بتغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا الذي تسببه قطع الدعم الامريكي لها .

واشار الى ان منظمة التحرير الفلسطينية وضعت خطة تحرك لمواجهة المسعى الأمريكي بعدم تجديد التفويض التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية او تغييره لافتا الى ان التحرك سيكون على اعلى المستويات السياسية من خلال التواصل مع الدول المضيفة وجامعة الدول العربية ودول الاعضاء في الامم المتحدة لحشد الدعم السياسي لإعادة التصويت لصالح تجديد التفويض الممنوح لأونروا وفق القرار 302 مؤكدا في الوت ذاته بأن القيادة الفلسطينية لن تقبل بالحلول التي تسقط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 او تدفعها الى التنازل عن القدس

واطلع د. ابو هولي وفد المبادرة على نشاطات دائرة شؤون اللاجئين والانجازات التي حققتها خلال فترة الستة شهور الاخيرة خاصة في ما يتعلق بانهاء الازمة المالية للأونروا واحباط المشروع الامريكي لتصفيتها بالاضافة الى خطة الدائرة لاستنهاض عمل اللجان الشعبية وتفعيل العمل الجماهيري لمواجهة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين ، كما اطلع الوفد على المشاريع التي تنفذها الدائرة في مخيمات المحافظات الشمالية فيما يتعلق باقامة شبكات الصرف الصحي وتطوير البنية التحتية وتعبيد الطرقات كما اطلعهم على المنحة الجامعية للطالب الجامعي والمعايير الصارمة والضابطة التي وضعتها الدائرة لضمان وصول المنحة للطالب الأكثر فقرا في المخيمات .

وبحث د. ابو هولي خلال اللقاء احياء الذكرى (71) للنكبة التي تصادف يوم 15/5/2019 واهمية مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية وشرائج المجتمع الفلسطيني في احيائها مؤكدا على قضية اللاجئين هي قضية يجمع عليها الشعب وهي قضية موحدة لا احد يختلف عليها .

ومن جهته ثمن د. ياغي جهود د. ابو هولي في خدمة قضية اللاجئين والنقلة النوعية التي حققها خلال الفترة القصيرة التي استلم فيها مهام عمله كرئيس لدائرة شؤن اللاجئين .

واكد على ان دائرة شؤون اللاجئين هي من الدوائر الاساسية والمهمة التي تتابع اوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذي يصل عددهم الى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مطالبا د. ابو هولي على اهمية التركيز على مخيمات الشتات لما لها من خصوصية .

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