إسرائيلي أسلم حديثا يقف وراء تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنكشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الشاباك الإسرائيلي حول ملابسات محاولة تهريب عشرات الهواتف الخليوية إلى الأسرى الأمنيين في سجن نفحة الإسرائيلي، وقوف مواطن إسرائيلي يهودي كان قد أسلم قبل عدة سنوات خلف القضية.ووفقا لـ"عكا للشؤون الإسرائيلية، فبحسب موقع "هآرتس" العبري، الحديث يدورعن محاولة تهريب أكثر من 60 هاتف خليوي تم إحباطها قبل عدة أسابيع، وذلك بعد أن شاهد طباخ السجن حوامة محطمة على بعد مئات الأمتار من جدران السجن، حيث استدعى القوات الأمنية التي كشفت بأن الحديث يدور عن محاولة تهريب أجهزة خليوية عن طريق الحوامة إلى داخل السجن.وقد كشفت تحقيقات الشاباك في القضية ضلوع الإسرائيلي تيمي برندر من سكان مدينة موديعين وسط إسرائيل في قضية تهريب هذه الهواتف الخليوية.يشار إلى أن تيمي برندر يهودي من أصول بريطانية هاجرت عائلته إلى إسرائيل عام 1966، كما أنه متجوز من إمرأة يهودية أنجب منها أربعة أبناء، كما كان له دورا سياسيا بارزا، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الإقليمي " حيفل موديعين " إضافة إلى أنه كان يشغل منصب المدير العام لشركة الصيانة أييربورت سيتي القريبة من مطار بن غوريون.وقد كان تيمي قد أسلم قبل عدة سنوات وغير اسمه إلى كريم وانتقل للعيش في مدينة اللد، كما أنه تزوج من إمرأة عربية مسلمة.وقد أعرب ضباط الشاباك عن دهشتهم إزاء ضلوع تيمي في محاولة تهريب الهواتف الخليوية إلى سجن نفحة، حيث تحدث إليه أحد الضباط أثناء التحقيق معه في مقر التحقيقات التابع للشاباك في مدينة بتاح تكفا قائلا "أنت إنسان وقح وخطير ومستعد لبذل كل ما تستطيع في سبيل منعنا من إحباط العمليات التخريبية".