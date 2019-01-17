شؤون فلسطينية

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، التزام وزارة التربية بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة “ذوي الهمم” في التعليم والتوظيف، وذلك لتعزيز مكانتهم ودورهم في المسيرة التعليمية.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، وفداً من الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة، إذ تم التباحث في عديد القضايا التي تخص التوظيف، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير شؤون الموظفين مهند أبو شمة، والمدير في الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة رائد خليفة.

وأكد صيدم أهمية هذا التوجه الذي سيسهم في توفير فرص العمل لـ”ذوي الهمم” وتعزيز دورهم في المسيرة التربوية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة هذه الفئة وتلبية احتياجاتها وفق الإمكانات المتاحة.

وأوعز الوزير للجهات المختصة في الوزارة متابعة هذا الملف، وضرورة عقد لقاءات دورية تناقش كافة قضاياهم.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للوزير صيدم على اهتمامه بقضاياهم ومساعيه الحثيثة لتطوير التعليم بشكل شمولي.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

إسرائيلي أسلم حديثا يقف وراء تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

إسرائيلي أسلم حديثا يقف وراء تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

مجدلاني: استراتيجة الاحتلال التهدئة مع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية والتصعيد بالضفة

مجدلاني: استراتيجة الاحتلال التهدئة مع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية والتصعيد بالضفة

شاهد: أطفال عائلة غزية يعيشون بلا مأوى بخيمة في ظل البرد القارس

شاهد: أطفال عائلة غزية يعيشون بلا مأوى بخيمة في ظل البرد القارس

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

&#34;يديعوت&#34;: توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

&#34;يديعوت&#34;: توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني