صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، التزام وزارة التربية بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة “ذوي الهمم” في التعليم والتوظيف، وذلك لتعزيز مكانتهم ودورهم في المسيرة التعليمية.جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، وفداً من الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة، إذ تم التباحث في عديد القضايا التي تخص التوظيف، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير شؤون الموظفين مهند أبو شمة، والمدير في الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة رائد خليفة.وأكد صيدم أهمية هذا التوجه الذي سيسهم في توفير فرص العمل لـ”ذوي الهمم” وتعزيز دورهم في المسيرة التربوية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة هذه الفئة وتلبية احتياجاتها وفق الإمكانات المتاحة.وأوعز الوزير للجهات المختصة في الوزارة متابعة هذا الملف، وضرورة عقد لقاءات دورية تناقش كافة قضاياهم.بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للوزير صيدم على اهتمامه بقضاياهم ومساعيه الحثيثة لتطوير التعليم بشكل شمولي.