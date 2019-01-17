شؤون فلسطينية

مجدلاني: استراتيجة الاحتلال التهدئة مع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية والتصعيد بالضفة

مجدلاني: استراتيجة الاحتلال التهدئة مع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية والتصعيد بالضفة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، إن استراتيجة الاحتلال تقوم على التهدئة مع قطاع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية، والتصعيد في الضفة الغربية ومدينة القدس، لتقويض السلطة ، تمهيدا لايجاد شريك فلسطيني لتمرير ما تسمى صفقة القرن .

وتابع د.مجدلاني خلال لقائه مساء اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله ،سفير سويسرا المعتد لدى دولة فلسطين جوليان ثوني،إن التسريبات التي تمررها ادارة ترامب وترجع في ذات السياق بنفيها، هي رسالة واضحة وموجهة لايجاد شركاء اقليمين، ولقطع الطريق أمام أية مبادرة دولية اخرى، وللتأكيد على أن ادارة ترامب مازالت الراعي الوحيد لعملية السلام .

وتابع د.مجدلاني طريق السلام واضح ، ومبني على اسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وغير ذلك مجرد أوهام ما زالت ادارة ترامب وحكومة الاحتلال تسعى لتسويقها، وأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه انقاذ عملية السلام .

واضاف على العالم أن يدرك طبيعة وخطورة المرحلة ، ولينظر لبرامج كافة الاحزاب الاسرائيلية في الانتخابات القادمة التي تخلو من أي ذكر للسلام ولحل الدولتين ، بل تتعمد التصعيد ضد أبناء شعبنا كورقة انتخابية ، مشيرا ما ستشهده المرحلة القادمة أمر بغاية الصعوبة .

ومن جانبه قال ثوني ان بلاده تنظر بعين القلق من انهاء حل الدولتين، مشيرا لأهمية تواصل اللقاءات والمشاورات السياسية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة.

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