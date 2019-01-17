شاهد: أطفال عائلة غزية يعيشون بلا مأوى بخيمة في ظل البرد القارس





أعدت "دنيا الوطن" تقرير مصور لرصد الأوضاع المأساوية التي تعيشها عائلة ( شاهين) منذ 15 يوماً وهي تفترش الشارع في ظل المنخفض الجوي الذي يعصف بفلسطين منذ أيام.

















خاص دنيا الوطنيجلس رامي شاهين وعائلته المكونة من خمسة أطفال، في خيمة صغيرة مهترئة لا تقي من برد الشتاء وأمراضه، في أحد شوارع قطاع غزة، بعد طرده من عدة منازل لعدم قدرته على تسديد الإيجار.