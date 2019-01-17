شؤون فلسطينية

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ان ترأس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز من مكانة دولة فلسطين على الصعيد الدولي وبالأخص لدى الدول المنضوية تحت هذه المجموعة والتي تشمل 134 دولة.

وقال في تصريح لوسائل الاعلام اليوم الخميس: "ان دولة فلسطين ستعمل على معالجة مشكلات الفقر وكل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها دول هذه المجموعة، وذلك من خلال تواصلها مع الدول الصناعية الكبرى في المجموعة وفي العالم أيضا".

وأضاف: "تراس دولة فلسطين لهذه المجموعة سيكون له الأثر الكبير في كسب المزيد من التأييد السياسي للقضية الفلسطينية لدى دول المجموعة والتي ستقف الى جانب دولة فلسطين في كل المؤسسات الدولية من اجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل، ولأخذ القرارات الملزمة لدولة الاحتلال لإنهاء استعمارها الاستيطاني لكل فلسطين التي احتلت في عام 1967 في القدس الشرقية والضفة الغربية ولفك حصارها الظالم عن قطاع غزة".

وأشار الى وجود مساعي دبلوماسية فلسطينية لضمان 9 أصوات في مجلس الامن من اجل تقديم مشروع القرار للتصويت لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وانه سيتم البحث مع دول المجموعة 77+ الصين والتي لديها عضوية في مجلس الامن لتقف الى جانب دولة فلسطين في حقها المشروع لنيل العضوية الكاملة.

وتابع: " اننا ندرك بان الولايات المتحدة تأخذ قرارات سلبية في المؤسسات الدولية اتجاه القضية الفلسطينية ومنحازة لجانب دولة الاحتلال الإسرائيلي وباتت شريكة للاحتلال الإسرائيلي، وستستخدم حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار، ولكننا مستمرون في تقديم طلب العضوية أكثر من مرة حتى ننال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة".

وفي نهاية بيانه أكد رأفت ان القيادة الفلسطينية لن تتعاطى مع أي طرح امريكي وان الموقف الفلسطيني ثابت وحازم مالم تلتزم الولايات المتحدة الامريكية بقرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن 2334 الخاص بالاستيطان والقدس والذي اكد بان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 وتتراجع عن القرارات التي اتخذتها مؤخرا اتجاه القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

إسرائيلي أسلم حديثا يقف وراء تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

إسرائيلي أسلم حديثا يقف وراء تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

مجدلاني: استراتيجة الاحتلال التهدئة مع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية والتصعيد بالضفة

مجدلاني: استراتيجة الاحتلال التهدئة مع غزة مقابل تمرير الاموال القطرية والتصعيد بالضفة

شاهد: أطفال عائلة غزية يعيشون بلا مأوى بخيمة في ظل البرد القارس

شاهد: أطفال عائلة غزية يعيشون بلا مأوى بخيمة في ظل البرد القارس

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

&#34;يديعوت&#34;: توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

أبو هولي: المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية هي معركة تثبيت الحقوق

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

الاقتصاد تحيل 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية العام الماضي

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

صيدم: ملتزمون بدمج أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

المستهلك يناشد الحكومة تخفيض الضرائب عن الطحين والمحروقات والمواد الاستهلاكية

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

رأفت: تراس دولة فلسطين لمجموعة الــ 77+ الصين يعزز مكانة دولة فلسطين

&#34;يديعوت&#34;: توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني