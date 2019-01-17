شؤون فلسطينية

الصحة: توقف الخدمات الحيوية بمستشفى "بيت حانون" وخمس مستشفيات ستتوقف خلال ساعات

الصحة: توقف الخدمات الحيوية بمستشفى "بيت حانون" وخمس مستشفيات ستتوقف خلال ساعات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة، اليوم الخميس، عن توقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة جراء ازمة الوقود الحادة و التي ادت الى توقف المولد الكهربائي الرئيس فيها وتعمل حاليا من خلال المولد الصغير لإبقاء الحد الادنى من خدماتها لساعات اضافية.

وقال د. القدرة: ان تسارع وتيرة الأزمة بشكل غير مسبوق فرض على مشهد الخدمات الصحية واقعاً صعباً وقاسياً لطالماً حذرنا منه في الأيام الماضية.

كما وحذر د. القدرة من أن خمس مستشفيات أخرى و هي مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة، ستكون عاجزة عن تقديم خدماتها الصحية للمرضى خلال الساعات القادمة، مشيراً بأن هذه الحالة المعقدة تحاصر كافة الاجراءات التقشفية التي لم يعد بإمكانها الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الصحية أكثر من ذلك.

وقال د. القدرة أن توقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون يعني حرمان 340 ألف نسمة من حقهم في تلقي العلاج واجراء العمليات الجراحية للمرضى و الخدمات المخبرية و التشخيصية و سيربك العمل في اقسام الطوارئ و المبيت وغيرها من الخدمات الصحية، ما يعني مزيداً من تفاقم الوضع الصحي والانساني الامر الذي ينذر بالأسوأ مالم يكن هناك تدخلات حقيقية وجادة و فورية لمنع حالة التدهور تلك، خاصة ونحن نتحدث عن مستشفيات خمسة اخرى بدأت العد التنازلي  لتوقف المولدات الكهربائية فيها وهي مستشفيات تضم خدمات لا يمكن بأي حال من الاحوال توقفها، لان ذلك يعني حرمان المرضى الاطفال الذين يعانون الفشل الكلوي ومرضى السرطان والثلاسيميا ومرضى القلب والأعصاب و الاطفال الخدج في الحضانات و العناية المركزة و غيرهم من متابعة علاجهم في تلك المشافي التخصصية والتي تشكل عصب المنظومة الصحية.

كما وطالب د. القدرة  الجهات ذات العلاقة بالخروج من حالة الصمت الذي يغيب حتى اللحظة أية فرص لإنهاء الازمة والتي ستعصف بمرافق صحية أخرى، تحرم معها الاف المرضى من أبسط حقوقهم العلاجية.

و في سياق متصل بين د. القدرة ان مستشفى الهلال الاماراتي تلقى مساعدة وقود اسعافية من مؤسسة IHH التركية تبقي خدمات المستشفى لأسبوع قادم مقدماً شكر وزارته للمؤسسة ،كما طالب الجهات المعنية بالخروج من حالة الصمت و اتخاذ خطوات فورية جادة لإنهاء الازمة التي ادخلت المرافق الصحية في مرحلة حرجة و مؤلمة ستحرم الاف المرضى من أبسط حقوقهم العلاجية.

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