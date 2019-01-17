شؤون فلسطينية

دراسة فلسطينية: 31% يرون أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة عامة، و12.5% تعرضوا للابتزاز

دراسة فلسطينية: 31% يرون أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة عامة، و12.5% تعرضوا للابتزاز
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية أصدرتها شركة "ipoke" المختصة في مجال السوشيال ميديا توجهات الفلسطينيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة تجاه قضية الابتزاز الإلكتروني بأن أكثر من 60% من المستطلع آرائهم يرون قضية الابتزاز بأنها ظاهرة محدودة.

وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة بناءً على استبانة متعلقة بدوافع الابتزاز الإلكتروني فإن 31.3% منهم يرون أنها ظاهرة عامة، في حين اعتبر 8% أنها حالات نادرة. 

وأكد غالبية المستطلع آرائهم بأنهم لم يسبق أن تعرضوا للابتزاز
الإلكتروني، لكن 12.5% منهم أقروا بأنهم تعرضوا لشكل من أشكال الابتزاز الإلكتروني، لكن 11.4% منهم قالوا بأنهم استطاعوا انهاء القضية بأنفسهم.

في الوقت الذي رأى فيه المشاركون في الاستبيان أن الرغبة في الابتزاز الإلكتروني عند الشباب أكثر حيث وصلت النسبة إلى 76.3% في حين رأى 23.7% من المشاركين أنها أعلى لدى الإناث. 

يذكر أن الاستبانة شارك بها نحو 40.3% من الإناث، و57.3% من الذكور فيما 2.3% لا يفضلون التصريح عن هويتهم. وتوزعت الفئة العمرية المستهدفة في الاستبيان على النحو التالي 18-20 (23.3%) 20 -30 سنة (58.8%) 30 -40 سنة (13.1%)، 40 -50 سنة (5.1 سنة)، في الوقت الذي جاء
التوزيع الجغرافي للاستبيان على الشكل التالي، الضفة المحتلة 67% أما قطاع غزة 26.7%، الداخل المحتل 6.3%. وأشار التقرير إلى أن الضفة المحتلة وقطاع غزة سجلت خلال عام 2018 1300 قضية رسمية تحت بند جرائم "ابتزاز إلكتروني" في الوقت الذي يقدر فيه العدد بأكبر من ذلك.

يذكر أن شركة "أيبوك" تصدر تقريراً سنوياً حول واقع مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والذي يتناول إحصاءات وأرقام حول هذه المواقع، كما يتناول التقرير عدداً من الدراسات حول أهم القضايا التي تواجه المستخدمين في هذه المواقع.

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