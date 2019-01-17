شؤون فلسطينية

روسيا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى غزة

روسيا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوصت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس الاربعاء، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى قطاع غزة بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقالت الخارجية الروسية وفق "سبوتنك": فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع الأمني في غزة والتدابير التي اتخذها الجانبين المصري والإسرائيلي لمنع الخروج من القطاع نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى المنطقة المذكورة بما في ذلك فيما يخص الشؤون العائلية والإنسانية.

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