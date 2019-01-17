روسيا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنأوصت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس الاربعاء، المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى قطاع غزة بسبب تدهور الوضع الأمني.وقالت الخارجية الروسية وفق "سبوتنك": فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع الأمني في غزة والتدابير التي اتخذها الجانبين المصري والإسرائيلي لمنع الخروج من القطاع نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى المنطقة المذكورة بما في ذلك فيما يخص الشؤون العائلية والإنسانية.