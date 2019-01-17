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يحمل صندوقاً.. الجيش اللبناني يعتقل شخصاً تسلل من "إسرائيل" إلى لبنان

يحمل صندوقاً.. الجيش اللبناني يعتقل شخصاً تسلل من "إسرائيل" إلى لبنان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قناة الميادين اللبنانية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش اللبناني اعتقل أحد الأشخاص تسلل قبل يومين من "إسرائيل" إلى الأراضي اللبنانية.

وذكرت تقارير لبنانية سابقة ، أن شخصا يرتدي الزي العسكري للجيش الإسرائيلي، يحمل صندوقا مع مستندات باللغة العبرية، دخل ظهر الثلاثاء إلى قرية عيتا الشعب اللبنانية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وذكرت التقارير، أن هذا الشخص قام بإلقاء العلبة وفر هاربا، بعد أن اصطدم بالسكان المحليين، الذين بدأوا بالبحث عنه.

فيما ذكرت قناة "كان" العبرية أن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت الشخص الذي تسلل إلى الأراضي اللبنانية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللواء "رونين منليس"، قال مساء الثلاثاء إن قوات الجيش عثرت على ثغرة في السياج الأمني الحدودي الفاصل عند الحدود اللبنانية، وأن هناك اشتباه بحادثة تسلل من "إسرائيل" إلى لبنان.

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