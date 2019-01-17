شاهد: عدسة (دنيا الوطن) ترصد انقاذ ستة صياديين مصريين على شواطئ غزة

رصدت عدسة "دنيا الوطن"، اليوم الخميس الموافق 17 كانون الثاني/ يناير 2019، حادثة إنقاذ ستة صيادين مصريين بعد أن قذفت الرياح والأمواج قاربهم قبالة سواحل المحافظة الوسطى جنوب قطاع غزة.





يُذكر أن القوات البحرية الفلسطينية ما زالت تبحث عن مفقود سابع، بينما يتم تحضير الأخرين للذهاب إلى معبر رفح البري والعودة إلى بلادهم.



وكانت الجهات الرسمية قد ذكرت أن الصيادين المصريين هم :

( طه عكاشة 27 عاما- محمد جمال حمامي25 عاما- علاء مجدي صابر 28 عاما- أحمد محمد شبار 25 عاما- مجدي محمد صابر 56 عاما- أحمد ححمال حمامي 23 عاما- المفقود هو جمعة العشي 48 عاما).













خاص دنيا الوطن