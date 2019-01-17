هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن كميات الامطار الهاطلة خلال المنخفض الجوي الأخير على محافظات الوطن و كمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المطري حتى صباح يوم الخميس 17/1/2019 هي كالتالي:
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن كميات الامطار الهاطلة خلال المنخفض الجوي الأخير على محافظات الوطن و كمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المطري حتى صباح يوم الخميس 17/1/2019 هي كالتالي:
|المحطة
|كمية الأمطار خلال المنخفض الأخير
|كمية الامطار التراكمية
|المعدل العام
|النسبة المئوية%
|القدس/مكتب التربية
|35
|300
|537.0
|56
|نابلس
|44.0
|594.8
|660.1
|90
|طولكرم الأرصاد
|25.0
|512.2
|602.4
|85
|طولكرم الزراعة
|32.0
|570.4
|602.4
|94.5
|طوباس
|34.0
|358.0
|431.2
|83
|زراعة قلقيلية
|17.0
|654.0
|624.9
|105
|جنين
|30.7
|411.9
|468.2
|88
|رام الله والبيرة
|36.0
|516.1
|615.2
|84
|الخليل
|16.0
|262.5
|595.9
|44
|بيت لحم
|44.0
|287.9
|518.4
|56
|أريحا
|8.2
|93.0
|166.0
|56
|سبسطية
|32.5
|513.8
|648.4
|79
|زراعة سفليت
|40.0
|543.0
|698.1
|78
|بلعا
|29.0
|583.0
|617.5
|94
|غرفة تجارة قلقيلية
|17.0
|623.5
|624.9
|100
|سيلة الظهر
|44.0
|628.0
|502.6
|125
|معهد البحوث /جنين
|34.2
|443.4
|468.2
|95
|قباطية
|27.0
|424.5
|566.9
|75
|بلاطة البلد
|43.4
|573.8
|660.1
|87
|بلدية قفين
|24.0
|552.0
|617.5
|89
|بلدية نابلس
|41.0
|572.8
|660.1
|87
|زراعة نابلس
|40.0
|538.5
|660.1
|82
|دير ابو مشعل
|48.0
|643.0
|631.6
|102
|العروب
|50.0
|338.0
|632.3
|53
|حلحول
|46.0
|345.8
|595.9
|58
|اذنا
|25.0
|220.0
|473.2
|46
|دورا
|30.0
|221.7
|507.2
|44
|بني نعيم
|40.0
|244.0
|392.4
|62
|يطا
|10.0
|229.0
|389.4
|59
|بيت مرسم
|27.0
|235.0
|357.0
|66
|بيت أمر
|23.8
|348.4
|545.7
|64
|بيت حانون
|6
|209.5
|418
|50.1
|بيت لاهيا
|14.5
|281.5
|433
|55.7
|غزة الشاطئ
|16.4
|218.2
|392
|55.7
|رفح
|2.5
|136
|236
|57.6
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