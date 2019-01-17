شؤون فلسطينية

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن غزة تدخل العام ٢٠١٩ لتسجل عاماً جديداً من المعاناة على كافة الصعد وتدخل رقماً جديداً (العام الثالث عشر) على الحصار السياسي والاقتصادي خاصة بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير ٢٠٠٦.

وأكد الخضري أنه مع بداية العام الجديد تستمر أزمات غزة الإنسانية والكارثية، وتزداد بشكل ملحوظ نتيجة غياب أي أفق لحل جذري ينقذ غزة مما تعانيه في كافة القطاعات.

وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 17-1-2019 إلى أن هذه الأعوام من الحصار على كافة الصعد والقطاعات، شهدت أيضاً ثلاثة حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة كانت لها نتائج كارثية، وما زالت آثارها ممتدة.

وأضاف الخضري " رغم أن الحروب انتهت إلا أن آثارها لم تنتهي، إنسانيا وصحيا واجتماعياً وتعليمياً واقتصاديا"، مبيناً أن أكثر من ٢٠٠٠ منزل ممن دمرهم الاحتلال في عدوان ٢٠١٤ لازالت مهدمة ولم تبنى ومعاناة أصحابها تتفاقم.

وأوضح أن هذه الأعوام شهدت أخطر ما يهدد القضية الفلسطينية وهو الانقسام الممتد منذ العام ٢٠٠٧ والتي فشلت كل الجهود في إنهائه بل أصبح يتجذر ويزداد ويتسع، وهذا الخطر الأعظم.

وأضاف " شهدت هذه الأعوام إغلاق معظم المعابر التجارية والأفراد، ودخلت الحياة الاقتصادية في شلل شبه كامل، وتفاقم الوضع الصحي، ووصل لدرجه تُهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية، كما ضربت أزمة الكهرباء والمياه قطاعات اقتصادية واسعة، وجعلت حياة الناس مُعقدة، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير".

وتطرق إلى بعض الأرقام الخطيرة حيث تضرر حوالي ٩٠٪ من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى قرابة ٦٥٪".

وبين أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما ٨٥٪ يعيشون تحت خط الفقر، ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر.

وشدد الخضري على أنه رغم كل الظروف الصعبة، وما وصلت له الحالة الوطنية الفلسطينية، على المستوى الداخلي، وعلى مستوى استمرار الانقسام، وفشل كل الجهود لإنهائه، يجب أن يكون هناك عمل دؤوب لتجاوز هذه المرحلة.

وأكد أن مرحلة الانقسام خطر لا يمكن تجاوز نتائجها، وأنه لا مجال لليأس مهما وصلت الأمور، ورغم التعقيدات كلها لكن يجب الاستمرار في المحاولة لتجاوز هذه الحالة، والوصول لشراكة حقيقية تنهي معاناة المواطنين وتواجه الحصار والتحديات الإسرائيلية.

وناشد الخضري كافة الدول والمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية والدولية، الضغط لإلزام الاحتلال الإسرائيلي العمل ضمن مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجرم الحصار والعقوبات الجماعية، وبالتالي رفع الحصار بشكل كامل.

ودعاها لمضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين، بما يضمن الحد المقبول لدخل ثابت لهم ولأسرهم ويحسن من أداء كل الخدمات المقدمة لهم.

أخبار ذات صلة

&#34;يديعوت&#34;: توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

الصحة: توقف الخدمات الحيوية بمستشفى &#34;بيت حانون&#34; وخمس مستشفيات ستتوقف خلال ساعات

الصحة: توقف الخدمات الحيوية بمستشفى "بيت حانون" وخمس مستشفيات ستتوقف خلال ساعات

دراسة فلسطينية: 31% يرون أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة عامة، و12.5% تعرضوا للابتزاز

دراسة فلسطينية: 31% يرون أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة عامة، و12.5% تعرضوا للابتزاز

روسيا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى غزة

روسيا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى غزة

شاهد: عدسة (دنيا الوطن) ترصد انقاذ ستة صياديين مصريين على شواطئ غزة

شاهد: عدسة (دنيا الوطن) ترصد انقاذ ستة صياديين مصريين على شواطئ غزة

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

كلية ادارة المال والأعمال في جامعة فلسطين تنظم زيارة لشركة جوال

كلية ادارة المال والأعمال في جامعة فلسطين تنظم زيارة لشركة جوال

الأحمد يلتقي نائب الأمين العام لحزب الله.. وهذه تفاصيل اللقاء

الأحمد يلتقي نائب الأمين العام لحزب الله.. وهذه تفاصيل اللقاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

دراسة فلسطينية: 31% يرون أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة عامة، و12.5% تعرضوا للابتزاز

دراسة فلسطينية: 31% يرون أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة عامة، و12.5% تعرضوا للابتزاز

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

الخضري: الحصار السياسي والاقتصادي يدخل عامه الثالث عشر وأوضاع غزة الإنسانية تتفاقم

كلية ادارة المال والأعمال في جامعة فلسطين تنظم زيارة لشركة جوال

كلية ادارة المال والأعمال في جامعة فلسطين تنظم زيارة لشركة جوال

بيان مهم صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بغزة

بيان مهم صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بغزة

نادي الأسير: الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير المصاب زياد الشلالدة ونجله مجدداً

نادي الأسير: الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير المصاب زياد الشلالدة ونجله مجدداً

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

ادعيس يستنكر اقتحام جنود الاحتلال المسجد الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة

ادعيس يستنكر اقتحام جنود الاحتلال المسجد الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني