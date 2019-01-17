كلية ادارة المال والأعمال في جامعة فلسطين تنظم زيارة لشركة جوال

رام الله - دنيا الوطننظمت كلية إدارة المال والأعمال في جامعة فلسطين زيارة لمقر شركة جوال في مدينة غزة ، حيث التقى طلاب الكلية برؤساء مختلف أقسام الشركة, الذين اطلعوهم على الهياكل التنظيمية لشركة جوال ورؤية ادارة الموارد البشرية, واستعرضوا معايير اختيار المرشحين للعمل في جوال ، إضافة إلى طبيعة عمل الدائرة التجارية وأقسامها المختلفة من مبيعات الشركة, الموزعين, المعارض, التسويق والعلاقات العامة, كما استمع الطلاب إلى شرح مفصل حول طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة للزبائن.بدوره أثنى أ.عبد الفتاح الشرفا مدير الدائرة التجارية في شركة جوال على مستوى طلاب جامعة فلسطين ، مثمنًا جهود الجامعة في خدمة المجتمع الفلسطيني ، مشيدًا بكافة الفعاليات التي تحتضنها جامعة فلسطين سيما التي تتم بالشراكة مع شركة جوال.وفي ختام الزيارة قدمت جامعة فلسطين شهادات شكر وتقدير لعدد من مسؤولي الأقسام في الشركة إضافة إلى درع تكريمي لشركة جوال .وجاءت الزيارة بهدف التعرف على الواقع العملي لما تم دراسته في مساق السلوك التنظيمي من خلال شركة جوال.