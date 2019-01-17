بيان مهم صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أرسل المجلس الأعلى للقضاء تعميما لجميع المحاكم بالربط الالكتروني الفوري بين الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة فيما يخص حجوزات الأراضي، لتصبح تلك الأحكام فورية ومعلومة لدى سلطة الأراضي.
وقال المجلس: إن ذلك يأتي في إطار سعي المجلس للحفاظ على حقوق المواطنين نتيجة تأخر إرسال الأحكام القضائية إلى سلطة
الاراضي والتي كانت تستغرق حوالي عشرة أيام لوصولها.
هذا وسيستمر المجلس في عملية الربط الإلكتروني مع جميع الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة بما يخفف على كاهل المواطنين والمحامين.
أرسل المجلس الأعلى للقضاء تعميما لجميع المحاكم بالربط الالكتروني الفوري بين الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة فيما يخص حجوزات الأراضي، لتصبح تلك الأحكام فورية ومعلومة لدى سلطة الأراضي.
وقال المجلس: إن ذلك يأتي في إطار سعي المجلس للحفاظ على حقوق المواطنين نتيجة تأخر إرسال الأحكام القضائية إلى سلطة
الاراضي والتي كانت تستغرق حوالي عشرة أيام لوصولها.
هذا وسيستمر المجلس في عملية الربط الإلكتروني مع جميع الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة بما يخفف على كاهل المواطنين والمحامين.
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