معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة





وأكدت على أهمية مهنة الدليل السياحي في نقل الصورة و الرواية الفلسطينية الحقيقية للسياح والزوار القادمين لزيارة فلسطين، مؤكدة على ان السائح القادم لزيارة فلسطين يستطيع و من خلال الدليل السياحي الفلسطيني الحصول على الصورة الحقيقية عن طبيعة شعب فلسطين المضياف و المرحاب، بالإضافة لاكتشاف السائح لامتلاك فلسطين لعدد كبير من المواقع السياحية و الاثرية و الدينية و التاريخية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم كالمسجد الأقصى المبارك و كنيسة القيامة و كنيسة المهد و الحرم الابراهيمي الشريف.





وتحدثت معايعة عما تقوم به وزارة السياحة والاثار للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطيني، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود وكذلك نسبة الإشغال الفندقي، مؤكدة تحقيق القطاع السياحي الفلسطيني لعدد من الإنجازات ساهمت في تحقيق التشبيك المباشر بين هذا القطاع الوطني و نظرائه من قطاعات السياحة من مختلف دول العالم، مساهما في تحقيق ارتفاع غير مسبوق في اعداد السياح واعداد ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية.





وتسعى وزارة السياحة والآثار دائما إلى تطوير هذه المهنة السياحية من خلال إضافة الأنماط الجديدة من السياحة وكذلك زيادة عدد الإدلاء المرخصين بما يساعد كثيرا على تلبية حاجة سوق العمل خاصة في ظل التزايد على طلب المنتج السياحي الفلسطيني بكافة اشكاله وفي ظل ازدياد اعداد السياح والضيوف القادمين الى زيارة فلسطين من كافة انحاء العالم، بما يساعد في خلق فرص عمل جديده والمساعدة ايضا في خفض نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني وزيادة الدخل وكذلك رفع حصة السياحة في الناتج المحلي.





وبدورها فقد شكرت السيدة نداء العيسة مدير عام المهن السياحية في وزارة السياحة والاثار كل من ساهم في إنجاح هذا الامتحان، من طواقم وزارة وكليات ومعاهد جامعية، حيث ان المتقدمين للامتحان هم ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في الامتحان مصنفين إلى عدة مستويات: دليل سياحي عام، ودليل سياحي محلي، ودليل سياحي ضفة غربية، ودليل سياحي موقع بالإضافة الى نمط جديد تم اضافته لأنماط السياحية المعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار وهو دليل سياحة مجتمعية.



رام الله - دنيا الوطناكدت وزيرة السياحة والاثار على استمرار الوزارة في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بالكوادر البشرية المؤهلة، جاء ذلك خلال حديثها في حفل تخريج كوكبة من الادلاء السياحيين الفلسطينيين المرخصين، حيث جرى الاحتفال في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم وقدمت معايعة تهنئتها للأدلاء السياحيين الفلسطينيين الجدد الناجحين في امتحان الدليل السياحي.