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شؤون فلسطينية

الأحمد يلتقي نائب الأمين العام لحزب الله ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية

الأحمد يلتقي نائب الأمين العام لحزب الله ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين سر الفصائل في لبنان فتحي أبو العردات، مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب النائبالسابق حسن حب الله ونائبه عطا الله حمود.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتدءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس.

وتم التأكيد على ضرورة التصدي للمحاولات الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال والتمسك بالثوابت الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194،
وحماية الدور الذي تقوم به (أونروا) في رعاية اللاجئين الفلسطينيين سياسياً واجتماعياً حتى يعودوا إلى وطنهم.

كما التقى الأحمد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" امين سر الفصائل في لبنان فتحي ابو العردات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح رفعت شناعة، وعضوي المكتب السياسي للجبهة علي فيصل وعدنان يوسف.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتدءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس، وضرورة توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة ما يحاك من مؤامرات ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني وفي مقدمة ذلك تعزيز وحدة منظمة التحرير وفصائلها على طريق محاصرة آفة الانقسام البغيض في الساحة الفلسطينية برمتها وتعزيز المقاومة الشعبية والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي.




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