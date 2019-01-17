الكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية ونائب وزير الخارجية الروسي





وقال الموقع الرسمي لحركة حماس: إن المسؤوليْن بحثا العديد من القضايا المهمة، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات السياسية.



وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية الدور الروسي في المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والمواقف الروسية المتقدمة والإيجابية في الشأن الفلسطيني.



واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة العمل على تطوير العلاقة بينهما، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا، والمستجدات.



وجدد هنية خلال الاتصال حرص حركة حماس على تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية، مثمنًا الدور الروسي، وحرص القيادة الروسية على ذلك.







وكان من المقرر أن يتوجه هنية في الخامس عشر من الشهر الجاري، إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومنها إلى روسيا، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.





وقال مسؤولون من حركة حماس، إن الزيارة تم إرجاؤها، دون ذكر أسباب ذلك، فيما رجحت مصادر فلسطينية أن سبب الإرجاء يأتي بسبب إغلاق معبر رفح البري من قبل مصر، على خلفية انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.