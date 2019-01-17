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شؤون فلسطينية

صيدم: قرار الواجبات الدراسية سيطبق على المدارس الخاصة بالتوازي مع الحكومية

صيدم: قرار الواجبات الدراسية سيطبق على المدارس الخاصة بالتوازي مع الحكومية
صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم: إن قرار إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا للصفوف من (1-4) والتقليل من تلك الواجبات لصفوف المرحلة الأساسية العليا من (5-9)، جاء نتيجة دراسة معمقة وإعداد ورقة من خلال لجنة التربية والتعليم العالي ونقاش تم على مدار أسابيع لبلورة هذا القرار لتطبيق الفكرة في الفصل الدراسي القادم.

وأضاف صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار القراءات الميدانية الواردة وطبيعة العمل المدرسي ونتاج الواجبات المدرسية على التحصيل العلمي وأن الهدف الرئيسي من المدرسة هو للتنشئة الأكاديمية وإعطاء مساحة منزلية للتنشئة الاجتماعية وتخفيف العبء على الأهل وكذلك من حجم التوتر المنزلي الناجم عن حجم الواجبات وشكوى أولياء الأمور من عدم تمكنهم من مساعدة الأبناء.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي، إلى أن القرار سيطبق على المدارس الخاصة بالتوازي مع المدارس الحكومية وستصدر تعليمات يوم الأحد المقبل لكل المدارس، مضيفاً أنه يجب عدم التمييز بين مدرسة وأخرى، مشيراً إلى أنه في العام القادم سيتم البدء بإلزامية التعليم ما قبل المدرسي وبصورة تدريجية وفق
جاهزية المديريات والمناطق التعليمية.

وأوضح صيدم أن العملية التعليمية تمر بمراحل تطويرية مختلفة للخروج من النطاق التقليدي الى الحداثة حيث تم العام المنصرم اطلاق مدارس التعلم الذكي للإستغناء عن الوسائل التعليمية التقليدية، مدارس بلا حقائب وواجبات وامتحانات، وتم تطبيق التجربة على نحو 54 مدرسة وهذا العام لدينا 131 مدرسة، مع الاستمرار في تطبيق سياسة التعليم الذكي ليستفيد الطالب من أسلوب تعليمي عميق من خلال وسائل التكنولوجيا والفن والبحث الميداني والعمل التشاركي.

وبيّن صيدم أنه سيتم المتابعة مع المدارس والمدرسين حول آلية التطبيق والتعليمات بشأن الاستغناء عن الواجبات المدرسية، مذكراً أن هذا القرار لا يعني عدم متابعة بعض الأنشطة البيتية التي تنسجم وميول الطلبة والتي تنطبق مع تحقيق الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم.

وحول الإجراءات الخاصة بتعليم الأسرى وعدد الساعات الدراسية داخل سجون الاحتلال، قال صيدم: إن عدد الساعات الدراسية للأسرى من الخريجين كان 14 ساعة وقمنا برفعها الى نحو 21 ساعة لإتاحة المجال لهم للإنتقال لمراحل أخرى في
حياتهم، كما تم اتخاذ اجراءات أخرى للتسهيل على الأسرى وتوفير كل امكانيات التعلم المطلوبة لهم.

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