سلامة: أي مشروع لا يشمل إقامة دولتنا على حدود 67 وعاصمتها القدس سيفشل

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة: إن أي مشروع لا يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس سيفشل.واعتبرت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية تعقيبا على التسريبات حول (صفقة القرن): أن التحركات السياسية للقيادة والمقاومة الشعبية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة ستفشل أي مشاريع لا تلبي مطالب الفلسطينين،مشددة على التزام فلسطين بقرارات الشرعية الدولية.من جهة ثانية أكدت سلامة أن تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 والصين مدخلا حقيقيا لمنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت إن هذا الانجاز جاء نتيجة تحركات القيادة ونضالات شعبنا منذ سنوات والتي عززّت مكانة فلسطين في النظام الدولي.