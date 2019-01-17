للنشر: صيدم يكرّم ممثلة "جايكا" لانتهاء عملها في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكرّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه اليوم، ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين يوكو ميتسوي؛ لانتهاء مهام عملها في فلسطين.جاء ذلك بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، وعن جايكا: مسؤولة البرامج م. هبة مشعل، والموظفة يوكو سانتو.وفي هذا السياق، عبر صيدم عن شكره لـميتسوي على تعاونها المتواصل مع الوزارة وجهودها التي بذلتها في سبيل خدمة الغايات المشتركة، مشيداً بالشراكة المثمرة مع "جايكا" والتي تجسدت في تنفيذ عديد البرامج خاصة في مجال تطوير المناهجالدراسية، وتشييد المدارس وتأهيلها، والتعاون التقني وبناء القدرات وتبادل الخبرات وغيرها.بدورها، شكرت ميتسوي صيدم على هذا التكريم، مشيرةً إلى الحرص الذي توليه بلادها عبر جايكا في تعزيز آفاق التعاون لدعم التعليم في فلسطين؛ باعتباره من أهم القطاعات التنموية، مؤكدةً على استعداد اليابان الدائم لخدمة القطاع التربوي من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في الضفة وقطاع غزة.