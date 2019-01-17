الحمد الله يترأس اجتماع قادة المؤسسة الأمنية







رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، بمكتبه في رام الله اجتماع قادة المؤسسة الأمنية، حيث بحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.وأطّلع رئيس الوزراء على اخر التقارير الميدانية، وجهود المؤسسة الأمنية في توفير الأمن للمواطنين وحفظ النظام وحالة السلم الأهلي، إضافة الى جهود قوى الأمن في مكافحة الجريمة، وتسليم المطلوبين للعدالة.ونقل الحمد الله إشادة الرئيس محمود عباس بقوى الأمن لسرعة استجابتهم في حل مختلف قضايا السرقة والتهريب لا سيما التي حصلت في الآونة الأخيرة في بيت لحم ورام الله، مؤكدا ان عمل المؤسسة الأمنية مستدام، وأن سلامة المواطن وأمنه أولوية القيادة والحكومة.وفي السياق ذاته، اطّلع الحمد الله على جهود المؤسسة الأمنية خاصة الدفاع المدني في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي التي تمر به البلاد، مجددا شكره للدفاع المدني وكافة المؤسسات الشريكة التي تعمل على ضمان سلامة المواطنين والحد من وقوع الحوادث والاضرار خلال المنخفض.