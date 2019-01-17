شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عاصف البرغوثي

الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسير عاصف البرغوثي
عاصف البرغوثي يسار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أمر اعتقال إداري بحق الأسير عاصف البرغوثي شقيق الشهيد صالح وذلك لمدة ثلاثة شهور، ومن المتوقع أن تُعقد له جلسة تثبيت الأسبوع المقبل.

وقال نادي الأسير: إن الأمر الإداري الصادر بحق الأسير عاصف هو استمرار لعملية الانتقام والعقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق عائلة البرغوثي من بلدة كوبر، وذلك منذ الإعلان عن استشهاد نجلها صالح في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت عاصف ووالده عمر ومجموعة من أبناء بلدة كوبر، وذلك ليلة الإعلان عن استشهاد صالح؛ وتعرض عاصف ووالده عمر عقب اعتقالهما لتحقيق طويل ومكثف في معتقل "المسكوبية".  

يُشار إلى أنه وفي وقت سابق أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحق الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، فيما لا يزال نجليه عاصم ومحمد قيد التحقيق.

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