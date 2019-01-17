توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان الموظفين والجمعية الإفريقية للإدارة العامة











رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، الأمين العام للجمعية الإفريقية للإدارة العامة (AAPAM) جورج سكوت، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد.واطلع الحمد الله الضيف على آخر المستجدات السياسية والأوضاع في فلسطين، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق ابناء شعبنا وممتلكاتهم، خاصة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بأن يقوم بدور فعال وجاد للضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة القرارات الدولية خاصة التي صدرت من الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، والتوقف عن تجاهل هذه القرارات، وخرق القانون الدوليالإنساني.وثمّن رئيس الوزراء دور العديد من الدول الافريقية في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على اهمية تعزيز العلاقات على كافة المستويات ما بين فلسطين والدول الأفريقية.وعقب الاجتماع وتحت رعاية الحمد الله، وقع رئيس ديوان الموظفين موسى ابو زيد مع الامين العام للجمعية الإفريقية للإدارة العامة جورج سكوت، مذكرة تفاهم لتحديد أسس التعاون بين ما بين الطرفين في مجال البحوث والدراسات وبناء القدرات والإدارة، وتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة بين أفريقيا وفلسطين.