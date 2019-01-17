اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى



وقال ناشطون حقوقيون يمنيون لوكالة أنباء (اسوشييتد برس): إن الحوثيين يحتجزون عشرات النساء دون محاكمة، وإن بعضهن تعرضن للتعذيب.





وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قد أجرى مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الخميس بهذا الشأن.

وتُجرى المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام متطابقة.