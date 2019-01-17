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اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى

اختتام جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى
محادثات الحوثيين والحكومة في عمان
رام الله - دنيا الوطن
تُختتم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، جولة المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين. 

وتُجرى المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام متطابقة.

وقال ناشطون حقوقيون يمنيون لوكالة أنباء (اسوشييتد برس): إن الحوثيين يحتجزون عشرات النساء دون محاكمة، وإن بعضهن تعرضن للتعذيب. 

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قد أجرى مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الخميس بهذا الشأن.

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