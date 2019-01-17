أبو العسل والأعرج يؤكدان على دور الهيئات المحلية في عملية التنمية والتطوير

أكد حسين الأعرج وزير الحكم المحلي وجهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار على الدورالمحوري والأساسي للهيئات المحلية في عملية التنمية والتطوير للنهوض بواقع التجمعات السكانية، لتعزيز صمود المواطنين، مشددين على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالترخيص والبناء، ومنع المخالفات والتعديات في عملية البناء والاعمار.



جاء ذلك خلال ترأس المحافظ ابو العسل والوزير الاعرج اجتماعا لرؤساء البلديات والهيئات المحلية في محافظة اريحا والأغوار في مقر المحافظة.



وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي، في متابعة الهيئات المحلية وتنظيم عملها، مشيرا الى الاهمية الخاصة التي تتمتع بهامحافظة اريحا والأغوار التي تتمثل في كونها المحافظة بوابة فلسطيني علىالعالم وقيمتها الحضارية والتاريخية تحتم علينا بذل الجهد المضاعف لإظهارهذه المحافظة بأفضل صورة



وقال الوزير الاعرج "إننا في مرحلة حساسه نعمل على احداث تنمية في الجانب ألاقتصادي ونعزز من دور التنمية المحلية، ولن يتم ذلك الا من خلال الالتزام بقوانين البناء والتنظيم".





وأضاف: "لدينا القوة القانونية والصلاحية لتنفيذ الإجراءات الصارمة حتى لا يكون هناك تشوهات في البناء والأعمار سواء كان ذلك داخل أو خارج حدود الهيئة المحلية" .













رام الله - دنيا الوطن