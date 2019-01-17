شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع القنصل الفرنسي آخر التطورات على الصعيدين الميداني والسياسي

مجدلاني يبحث مع القنصل الفرنسي آخر التطورات على الصعيدين الميداني والسياسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني على الدور الفرنسي الهام في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وقال خلال لقائه في مكتبه برام الله اليوم الخميس، قنصل فرنسا بيار كوشار: "نثمن دور فرنسا ورؤيتها وسياستها، وكذلك مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ونتطلع لدور أكبر فرنسي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحديدا بعد عملية الشراكة والتطابق بين إدارة ترامب ودولة الاحتلال" .

إلى ذلك وضع مجدلاني القنصل في صورة آخر التطورات والاوضاع على الصعيد الميداني والسياسي، سواء التنافس الانتخابي للاحتلال الذي يتجه نحو اليمين واليمن المتطرف الأمر الذي سوف يصعد وتيرة الاحداث في المنطقة، وكذلك التحركات الدبلوماسية للقيادة على مستوى العالم .

كما أشار إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية بحل التشريعي، وأن هناك ورشة عمل داخلية لتنفيذ القرار وحتى لا يكون قفزة في الهواء، مؤكدا على أهمية وضرورة تجديد الشرعية والنظام السياسي الفلسطيني .

من جانبه أكد كوشار على عمق العلاقات وبقاء الاتصالات السياسية، وكذلك الرؤية الفرنسية باتجاه ضمان أمن واستقرار المنطقة.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة.

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