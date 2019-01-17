"القناة السابعة": حماس تهدد باستمرار التظاهرات قرب الحدود

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع "القناة السابعة العبرية" صباح اليوم الخميس، أن حركة حماس تهدد بمواصلة التظاهرات الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة.ووفقاً للموقع العبري، فإن قائد كبير في حركة حماس لم يذكر اسمه، هدد باستمرار المظاهرات قرب السياج.يشار إلى أن قطاع غزة يشهد حالة من التوتر في الفترة الأخيرة، في ظل تلكؤ إسرائيل في تنفيذ التفاهمات الأخيرة برعاية القاهرة، ومواصلتها منع دخول أموال المنحة القطرية إلى القطاع.